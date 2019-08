The Mandalorian, nella serie Disney+ potremmo non vedere mai il volto di Pedro Pascal

La notizia del giorno per gli amanti di Star Wars è sicuramente l'annuncio della serie tv Kenobi con Ewan McGregor, ma con qualche giorno d'anticipo rispetto alla D23 Expo potrebbero essere emerse anche nuove informazioni circa The Mandalorian.

Il progetto, che sarà la prima serie tv originale disponibile fin dal lancio della nuova piattaforma di streaming on demand, sarà ambientata dopo la trilogia originale e racconterà le avventure del Mandaloriano, un temibile cacciatore di taglie che opera ai margini dell'Orlo Esterno in un contesto politico di simil-anarchia scaturito dalla recente morte dell'Imperatore Palpatine, cui è seguita il crollo dell'Impero.

Dalle foto promozionali rilasciate nel corso dei mesi abbiamo sempre e solo visto il personaggio ma mai l'attore, la star di Game of Thrones e Kingsman Pedro Pascal, e dato che il look del protagonista è fin da subito stato paragonato a quello di Boba Fett, i fan hanno iniziato a domandarsi se per caso anche in questo caso la Lucasfilm ci avrebbe lasciati all'oscuro dell'identità dell'uomo sotto la corazza.

Ebbene stando ad un nuovo rumor fatto circolare dal sito Making Star Wars, da sempre molto vicino a tutto ciò che riguarda il franchise e tendenzialmente molto affidabile, non vedremo mai il volto di Pedro Pascal durante The Mandalorian, dato che la produzione seguirà proprio la filosofia usata per Boba Fett.

Il sito fa notare comunque che c'è una possibilità che il personaggio riveli la sua vera identità, ma se ciò dovesse avvenire - ed è un grosso se - sarà soltanto in un momento fondamentale della prima stagione, o addirittura nella seconda.

Insomma una scelta piuttosto curiosa, soprattutto considerate le potenzialità commerciali del nome di Pedro Pascal in fase promozionale. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre informazioni leggete i consigli che George Lucas ha dispensato a Jon Favreau.



Il primo episodio di The Mandalorian arriverà su Disney+ dal prossimo 12 novembre.