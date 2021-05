The Mandalorian, la serie e i film sequel omessi dal poster dedicato allo Star Wars Day

Tuttavia c’è da dire che la descrizione del poster fa direttamente riferimento ai videogiochi, potrebbe essere quindi possibile che questa grafica fosse pensata per omaggiare i giochi di Lucasfilm concentrati maggiormente sui primi anni del franchise, poiché la trilogia sequel e The Mandalorian sono prodotti molto più recenti. Vi lasciamo con il nostro approfondimento su tutte le citazione di Star Wars in The Mandalorian e alcune ipotesi su ciò che potrebbe accadere nella terza stagione di The Mandalorian.

In mezzo ai film della nuova trilogia ci sono stati Rogue One , che ha ottenuto un buon successo e Solo: A Star Wars Story che è invece diventato il film live-action con il minor incasso di sempre. I fan di Star Wars hanno notato subito le grandi assenze dal poster, iniziandoo ad esprimere quindi la loro delusione sui social con una serie di Tweet che potete vedere in calce alla notizia, da chi si domanda dove siano Mando e Obi-Wan Kenobi a chi scherza dicendo che possiamo sempre contare Chewbacca, R2 e C3PO come personaggi dei sequel.

In onore dello Star Wars Day che cade il 4 maggio l’account Twitter ufficiale del franchise ha condiviso un poster per celebrare la festa con personaggi iconici della trilogia originale e dei prequel ma mancano misteriosamente riferimenti alla trilogia sequel e soprattutto a The Mandalorian, la serie Disney+ che ha entusiasmato i fan.

