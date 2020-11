The Mandalorian, la serie live action di Star Wars nominata ai Critics Choice Super Awards

The Mandalorian, prima serie tv live action dello Star Wars Universe, è stata candidata in due categorie dei Critics Choice Super Awards, tra cui Best Science Fiction/Fantasy Series. Si tratta di un evento che premia i prodotti d'animazione, horror, fantascienza/fantasy e supereroi e la candidatura arriva dopo il successo della prima stagione.

The Mandalorian ha ottenuto 15 candidature alla 72.ma edizione dei premi Emmy, inclusa una nomination per la miglior serie tv drammatica. La serie Disney+, attualmente alla seconda stagione, ha vinto sette Emmy, incluso il riconoscimento per gli straordinari effetti visivi.



Per quanto riguarda le altre candidature, Pedro Pascal, protagonista dello show, è stato candidato a miglior attore in una serie di fantascienza/fantasy.

In generale Disney+ ha ottenuto diverse candidature, fra cui Mulan e L'unico e insuperabile Ivan, rilasciati alcuni mesi fa sulla piattaforma.

Nominato in più categorie anche Soul, l'ultimo film targato Disney/Pixar e scelto come titolo d'apertura dell'ultima Festa del Cinema di Roma.

I Critics Choice Super Awards saranno presentati nell'edizione online dal regista Kevin Smith e da Dani Fernandez.

La stagione dei premi sta entrando nel vivo ma ricordiamo che il prossimo anno gli Oscar saranno consegnati soltanto il 25 aprile, dopo che la cerimonia è stata posticipata di qualche mese in seguito alle difficoltà dell'industria cinematografica legate alla pandemia.



