The Mandalorian, la serie Star Wars è la più richiesta sulle nuove piattaforme streaming

Il live action Star Wars: The Mandalorian ha dato un grandissimo contributo al lancio della piattaforma streaming Disney+, attirando milioni di abbonati grazie anche all'irresistibile Baby Yoda. Sebbene la concorrenza, rappresentata da nuovi servizi come Apple TV+, HBO Max e Peacock, sia agguerrita, la serie si è rivelata la più richiesta.

Secondo un'analisi di Parrot Analytics, basati sul confronto tra le settimane di lancio delle nuove piattaforme streaming (ancora piuttosto lontane a livello di numeri dal colosso Netflix), The Mandalorian è la serie che ha suscitato il maggior interesse, dal momento che la serie con Pedro Pascal ha attirato un numero di spettatori 55 volte superiore alla media delle altre serie in quella settimana.

"The Mandalorian è una categoria a parte" afferma Alejandro Rojas, direttore dell'analisi di Parrot. Del resto, è in gran parte merito di quello show se Disney+ ha raccolto 10 milioni di abbonati nelle sue prime 24 ore.

Per quanto riguarda gli altri servizi, Apple TV+ ha tre serie che hanno superato la media nella prima settimana, See, For All Mankind, and Dickinson. Curiosamente, non ha raggiunto lo stesso risultato The Morning Show, nonostante l'imponente promozione e gli elogi della critica.

Staremo a vedere se l'uscita della seconda stagione di The Mandalorian, in cui potrebbe esserci la wrestler Sasha Banks, produrrà un nuovo picco di abbonamenti a Disney+. Il successo della prima stagione della serie è dimostrato anche dalle sue 15 nomination agli Emmy.