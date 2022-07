The Mandalorian è ancora la serie Star Wars più vista su Disney+, battuta Obi-Wan Kenobi

Nuovi dati rivelano che The Mandalorian di Disney+ è ancora la serie di Star Wars più popolare. La serie live-action ha debuttato per la prima volta nel novembre 2019 al lancio di Disney+ negli Stati Uniti e da allora è diventata una delle più amate dai fan. Nemmeno l'arrivo della miniserie Obi-Wan Kenobi ha potuto interrompere questo trend.

Nonostante l'arrivo di Obi-Wan Kenobi e prima ancora di The Book of Boba Fett, i nuovi dati di Nielsen dimostrano che The Mandalorian rimane ancora la serie più vista di Disney+. I dati relativi ai primi quattro episodi di Obi-Wan Kenobi mostrano che la serie ha raccolto 3,3 miliardi di minuti di visualizzazioni negli Stati Uniti, mentre i primi quattro episodi della stagione 1 di The Mandalorian hanno raccolto 2,2 miliardi di minuti con solo la metà degli attuali abbonati a Disney+.

Tuttavia, c'è da spezzare una lancia su Obi-Wan Kenobi: lo show ha subito anche la concorrenza di Ms. Marvel per l'audience e con il primo volume della Stagione 4 di Stranger Things, che ha battuto ogni record su Netflix. D'altra parte, la miniserie era attesa da parecchi anni dagli spettatori, e aveva anche una durata media per episodio più lunga rispetto a The Mandalorian. Quest'ultimo è stato anche lo show più richiesto in tutto il mondo durante la sua pubblicazione.

Anche se i dati di ascolto possono essere ingannevoli, è evidente che The Mandalorian rimane la serie Disney+ Star Wars più amata dal pubblico. Dalla gamma di nuovi personaggi e mondi all'adorabile attrazione di Baby Yoda / Grogu, gli spettatori non sembrano averne mai abbastanza del guerriero corazzato e del suo amico trovatello. Con molte altre serie live-action di Star Wars in arrivo, sarà interessante vedere se The Mandalorian continuerà a mantenere questo primato nel tempo, soprattutto con l'uscita dell'attesissima stagione 3 nel febbraio 2023.

Qualche giorno fa era trapelato il trailer di The Mandalorian 3, poi prontamente rimosso. C'è attesa anche per la serie con Rosario Dawson: è stata confermata la finestra di lancio per Ahsoka.