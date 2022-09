The Mandalorian: il nuovo set LEGO Star Wars per la Razor Crest è il più grande di sempre!

Dopo il Tamagotchi di Baby Yoda, l'attesissima terza stagione di The Mandalorian è stata anticipata anche dal nuovo set LEGO di Star Wars dedicato alla Razor Crest, l'iconica astronave pilotata dal protagonista Din Djarin.

Il nuovo set, con i suoi 72 cm di lunghezza, sarà l’astronave LEGO più grande in assoluto, composta da ben 6.187 pezzi e ricca di dettagli, per un modello che include motori rimovibili, una cabina di pilotaggio, una capsula di salvataggio, una camera di congelamento in carbonio a misura di minifigure. Inoltre, nel set sono comprese anche le minifigure di Grogu, il Mandaloriano, Mythrol e Kuiil in sella ad un Blurrg.

Nella serie Lucasfilm per Disney Plus, il Razor Crest è il mezzo di trasporto personale di Din Djarin e la sua iconica forma è immediatamente riconoscibile. La nuova versione in formato LEGO si unisce ad altri veicoli della linea LEGO Star Wars UCS, tra cui il set Luke Skywalker Landspeeder e il set Republic Gunship. Cesar Soares, Designer del Gruppo LEGO, ha commentato: "È stato fantastico progettare il Razor Crest dei Mandaloriani in formato mattoncino! Desideravo che il set fosse ultra-dettagliato in modo che ogni fan di Star Wars e di LEGO potesse divertirsi a scoprirne tutte le eccitanti caratteristiche, dalla camera di congelamento in carbonio alla capsula di salvataggio. So che i fan della galassia di Star Wars, i costruttori e tutti gli altri appassionati ameranno ricreare le loro avventure preferite di questa straordinaria serie".

Il set Razor Crest LEGO Star Wars Ultimate Collector Series è disponibile per i membri LEGO VIP dal 3 ottobre, e dal 7 ottobre nei LEGO Store e su LEGO.com. Infine dal 1° gennaio 2023 arriverà anche nei negozi SME al prezzo di 599.99 €.

Per altri contenuti, recuperate il primo trailer di The Mandalorian 3: la nuova stagione della serie è attesa per il 2023.