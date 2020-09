The Mandalorian: primo sguardo alla stagione 2 con le nuove immagini!

Pronti a tornare nella galassia lontana lontana in compagnia di Baby Yoda e del mandaloriano? Dopo il poster ufficiale di The Mandalorian 2 arriva una pioggia di immagini tratte dalla seconda stagione.

Le foto pubblicate da Entertainment Weekley ci danno un primo assaggio di ciò che ci aspetta: ritroviamo Din Djarin con la tipica armatura scintillante in beskar, in quello che sembra essere un pianeta desertico; ovviamente non poteva mancare il mitico Baby Yoda, ormai diventato un vero e proprio figlio adottivo per Mando, disposto a tutto pur di proteggerlo dalle grinfie di Moff Gideon e dei cacciatori di taglie.

Lo speeder sul quale il protagonista è ritratto (con il piccolo comodamente adagiato all'interno di una borsa) potrebbe preannunciare un nuovo entusiasmante inseguimento. Nelle immagini successive vediamo il trio formato da Mando (Pedro Pascal), Greef Karga (Carl Weathers) e Cara Dune (Gina Carano) in procinto di affrontare una delicata missione, che molto probabilmente terminerà con un violento scontro a colpi di blaster. Sembra proprio che i tre formeranno una solida alleanza per sfuggire alla minacce della seconda stagione e scoprire qualcosa in più sul mistero dietro il Bambino.

Cosa ne pensate delle immagini? Siete ansiosi di vedere le nuove puntate? Potrebbe esserci anche il ritorno di un noto personaggio di Star Wars. Vi ricordiamo che The Mandalorian sarà disponibile a partire dal 30 ottobre 2020 su Disney+.