The Mandalorian: il silenzioso protagonista è spietato nella prima clip ufficiale

Nella notte, con il lancio di Disney+ negli Stati Uniti, è stato diffuso in streaming un primo sneak peek di Star Wars: The Mandalorian, la prima serie in live-action ambientata nel mondo creato da George Lucas.

Diffusa nel corso del Monday Night Football, nella clip della durata di un paio di minuti vediamo il Mandaloriano del titolo, interpretato da Pedro Pascal, entrare in un bar ed essere preso di mira da due brutti ceffi; non passerà molto tempo prima che il cacciatore di taglie si riveli e si sbarazzi di entrambi per incassarne la taglia. In seguito alla clip vediamo un veloce montaggio di alcune scene che andranno a comporre la prima stagione dello show, ideato e prodotto da Jon Favreau.

Significativa la frase recitata dall'oscuro personaggio di Werner Herzog, identificato finora come "Il cliente", il quale afferma: "Guardati intorno, è un modo di pace dopo la rivoluzione. E' un bene ristabilire l'ordine naturale delle cose".

Come già rivelato, Star Wars: The Mandalorian andrà a colmare il lasso di tempo tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza, descrivendo quindi il lento processo di formazione del Nuovo Ordine.

Il primo episodio della serie, per la regia di Dave Filoni, si intitola semplicemente Chapter 1, ed è stato diffuso su Disney+ proprio oggi, al momento del lancio della piattaforma digitale. Il secondo episodio, diretto da Rick Famuyiwa, verrà diffuso fra tre giorni, il 15 novembre 2019. In seguito arriveranno i restanti sei episodi al ritmo di uno alla settimana.

The Mandalorian è solo la prima delle tre serie di Star Wars che comporranno il palinsesto di Disney+: le altre due sono Cassian Andor, un vero e proprio prequel di Rogue One: A Star Wars Story incentrato sul personaggio di Diego Luna, e una serie usata senza titolo ufficiale incentrata su Obi-Wan Kenobi, con protagonista Ewan McGregor, che riprende il suo iconico ruolo in una mini-serie ambientata diversi anni dopo la trilogia prequel.