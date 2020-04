The Mandalorian e soci da record: 50 milioni di abbonamenti per Disney+

Al momento del lancio della nuova piattaforma streaming, la Disney sperava di raggiungere i 60 milioni di abbonati entro il 2024. La realtà ha superato anche le migliori aspettative e a cinque mesi dal debutto (che in Italia e in molti paesi europei è avvenuto nell'ultima settimana di marzo) Disney+ conta già 50 milioni di utenti.

Merito senza dubbio, di una vastissima offerta di titoli, dal catalogo Pixar ai classici dell'animazione Disney, da serie storiche come I Simpson al Marvel Cinematic Universe, ma sicuramente di titoli in prima visione come Star Wars: The Mandalorian (leggi qui il nostro speciale) e nelle ultime settimane, purtroppo, anche della quarantena e dell'auto-isolamento a cui il mondo è sottoposto per fronteggiare la pandemia del Coronavirus.

"Siamo davvero onorati che Disney+ stia riscuotendo successo tra milioni di persone in tutto il mondo e crediamo che ciò sia di buon auspicio per la nostra espansione in Europa occidentale e in Giappone e in tutta l'America Latina entro la fine dell'anno" ha dichiarato recentemente Kevin Mayer, presidente di Walt Disney Direct-to-Consumer & International. "La grande narrazione ispira e migliora, e siamo nella fortunata posizione di essere in grado di offrire una vasta gamma di programmi di intrattenimento radicati nella gioia e nell'ottimismo su Disney+."

Circa due settimane fa Disney+ è arrivata, oltre che in Italia, anche nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Spagna e Svizzera. Da una settimana la piattaforma streaming è attiva anche in India.

Mentre si attende la seconda stagione di The Mandalorian, in cui ci sarà il debutto di Rosario Dawson, il forzato rinvio di nuove serie come The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision potrebbe causare qualche problema a Disney+.