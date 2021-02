The Mandalorian: Sonya Deville potrebbe interpretare Cara Dune al posto di Gina Carano

Nelle scorse ore è stato rivelato che Gina Carano non farà più parte di The Mandalorian. In molti hanno subito iniziato ad ipotizzare chi potrebbe interpretare Cara Dune, proponendo vari nomi tra cui quello di Sonya Deville.

Per chi non la conoscesse, Sonya Deville, il cui vero nome è Daria Berenato, è una wrestler e lottatrice di MMA che secondo molti avrebbe le competenze adatte a prendere il posto di Gina Carano, dopo il suo licenziamento a causa dei suoi ultimi commenti legati all'Olocausto. In calce alla notizia trovate vari tweet di fan di The Mandalorian che propongono alla Disney il nome di Sonya per il ruolo dell'ex soldato della Repubblica, che secondo vari rumor potrebbe essere al centro di Rangers of the New Republic, show spin-off della serie con Pedro Pascal, anche se per ora non conosciamo altri dettagli a riguardo.

La presenza di Cara Dune nella terza stagione di The Mandalorian non è mai stata confermata, per questo non sappiamo ancora se la sua situazione sarà risolta con il recast del personaggio, oppure con la decisione di concludere la storia dell'alleata di Din Djarin dopo le vicende della seconda parte della serie. Infine vi segnaliamo un altro nome per la parte di Cara Dune in The Mandalorian.