The Mandalorian a sorpresa su Italia 1: il primo episodio sarà visibile in chiaro

I nuovi poster di The Mandalorian ci ricordano che l'uscita della serie è ormai vicina anche per noi italiani. C'è però una sorpresa: i fan di Star Wars non dovranno attendere l'arrivo di Disney+ per gustarsi il primo episodio.

La Guida Tv di Mediaset ci avverte infatti che la serie debutterà in chiaro su Italia 1. Probabilmente Disney si è accordata con l'azienda italiana per un lancio promozionale un po' atipico ma in grado di catturare l'attenzione di tutti, presentando le avventure del mandaloriano ad un pubblico più vasto possibile.

Il primo episodio, intitolato Il Mandaloriano, sarà visibile a tutti domenica 22 marzo alle 23:30, su Italia 1 e in HD sul canale 506.

La sinossi recita: "Un cacciatore di taglie mandaloriano intraprende una misteriosa missione nella quale dovrà fare i conti con un agguerrito droide". Ci saremmo aspettati di veder uscire la puntata il 24 marzo in concomitanza con l'uscita della piattaforma Disney anche sul mercato italiano, ma l'anticipo non può che far piacere. Difficile dire se l'accordo con Mediaset proseguirà e se potremo vedere ulteriori puntate dell'opera ideata da Jon Favreau in chiaro: è probabile che si tratti appunto di un'eccezione su cui l'azienda di Topolino ha deciso di investire per attirare utenti in vista del lancio ufficiale di Disney+.

Prepariamoci dunque a concludere il fine settimana in compagnia del misterioso mandaloriano, tra scenari western, pianeti da visitare, cacciatori di taglie e incredibili sorprese. Intanto Giancarlo Esposito ha parlato di The Mandalorian 2, definendola come lo space western definitivo.