The Mandalorian, ecco la spada laser di Grogu: il progetto dei fan per Baby Yoda

Cosa manca a Baby Yoda per diventare un vero cavaliere jedi? L'abilità con la Forza, per quanto ancora da smussare, c'è tutta; l'addestramento, beh... Quello ci sarà a breve! A completare la triade, insomma, manca un ultimo, importantissimo oggetto: stiamo parlando, ovviamente, di una spada laser.

Siamo sicuri, comunque, che in tempi relativamente brevi vedremo il piccolo Grogu impugnare la sua arma: il nostro avrà ormai già cominciato ad allenarsi seguendo le indicazioni di Luke Skywalker, per cui non passerà molto tempo prima che possa meritare una lightsaber tutta per lui.

Per vedere ciò, però, ci toccherà attendere quantomeno la terza stagione di The Mandalorian: nell'attesa, dunque, i fan dello show hanno già approntato un progetto di spada laser per l'ex-compagno di viaggio di Mando! I nostri improvvisati ingegneri hanno effettivamente pensato ad ogni dettaglio, non tralasciando qualche piccola chicca come lo stemma del Mudhorn e, soprattutto, la presenza del pomello della Razor Crest che tante gag ci ha regalato nel corso di queste prime due stagioni.

Vedremo se l'eventuale spada laser di Grogu somiglierà a quella che possiamo ammirare nel progetto fan-made! A proposito di jedi, intanto, Peyton Reed ha ringraziato Mark Hamill per la sua collaborazione; Pedro Pascal, invece, ha svelato un imbarazzante retroscena sulla sua voce in The Mandalorian.