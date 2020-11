The Mandalorian: vi spieghiamo i retroscena sul Jedi che sta cercando Mando

Nello scorso episodio di Star Wars: The Mandalorian abbiamo scoperto chi è il Jedi che aiuterà Baby Yoda. Invitando chi non è al passo con la serie a interrompere qui la lettura per evitare spoiler, proviamo a ricostruire meglio la connessione, parlando anche del personaggio che ha dato a Din Djarin questa preziosa informazione.

Come abbiamo visto nel Capitolo 11 (o episodio 3 della seconda stagione) di The Mandalorian, è Bo-Katan Kryze a spiegare a Mando come fare per trovare Ahsoka Tano, in cambio dell'aiuto che ha consentito al suo clan di rubare una nave carica di armi imperiali.

Ma come fa Bo-Katan a sapere di Ahsoka? Per capirlo dobbiamo risalire a Star Wars: The Clone Wars, serie ambientata dopo l'ultimo conflitto tra i Mandaloriani e i Jedi e l'ascesa al potere dei Nuovi Mandaloriani. All'epoca delle Guerre dei Cloni governava Mandalore la duchessa Satine, sorella di Bo-Katan, che aveva conosciuto Obi-Wan Kenobi, ex maestro di Anakin Skywalker, a sua volta maestro della Padawan Ahsoka.

Bo-Katan, invece, non faceva parte dei Nuovi Mandaloriani, ma della Ronda della Morte, fazione che propugnava il ritorno di Mandalore alle sue tradizioni guerresche. Quando il leader della Ronda stringe un'alleanza con Darth Maul, però, Bo-Katan lascia Mandalore. Sarà poi proprio Ahsoka Tano, che nel frattempo ha lasciato l'ordine dei Jedi, ad aiutare Bo-Katan a sconfiggere Darth Maul nell'ultima stagione di The Clone Wars.

Per altri approfondimenti sulla seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, rimandiamo alla sinossi del quarto episodio.