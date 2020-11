The Mandalorian: lo spin-off su Cara Dune al momento non è in programma

Le recenti voci su uno spin-off del franchise Star Wars sviluppato da Disney e Lucasfilm e dedicato a Cara Dune e Bo-Katan Kryze, a quanto pare, si sono rivelate infondate. Secondo quanto riporta Deadline una serie sui due personaggi, interpretati rispettivamente da Gina Carano e Katee Sackhoff in The Mandalorian, "non sembra essere reale".

Nella seconda stagione del live-action, attualmente in streaming su Disney+, Cara Dune, fidata alleata del protagonista Din Djarin (Pedro Pascal), dovrebbe incontrare Bo-Katan, personaggio già apparso in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Lo scorso febbraio Bob Iger, allora CEO Disney, aveva spiegato che la priorità per il franchise Star Wars nei prossimi anni sarebbe stata la televisione, con molto spazio per Star Wars: The Mandalorian e progetti del genere, come la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi. Di conseguenza, l'idea di altri spin-off dedicati a personaggi secondari non sembrava campata in aria, ma per quanto riguarda Cara Dune non se ne parla, almeno per il momento.

La pubblicazione degli episodi della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, intanto, prosegue a cadenza settimanale, ogni venerdì: ad oggi sono disponibili i primi due episodi (puoi leggere qui la nostra recensione dell'episodio 2). Il primo episodio è stato caratterizzato, tra le altre cose, da un Easter Egg de Il Ritorno dello Jedi.