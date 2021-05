The Mandalorian, lo spin-off con Cara Dune è stato ufficialmente cancellato

La line-up dell'universo di Star Wars prevista per i prossimi anni è di quelle piuttosto folte, con un bel po' di film e serie TV in arrivo ad espandere ulteriormente l'universo ideato da George Lucas dopo lo straordinario successo ottenuto con The Mandalorian. Uno di questi progetti, però, sembra destinato a lasciarci per strada.

Pochi giorni dopo l'annuncio della promozione di Dave Filoni a direttore creativo di Lucasfilm, infatti, è giunta la notizia secondo cui Disney non sarebbe più interessata a produrre Rangers of the New Republic, la serie annunciata qualche tempo fa come spin-off di The Mandalorian.

La serie, secondo quanto dichiarato da Favreau al momento della presentazione, si sarebbe collocata nel periodo immediatamente successivo agli eventi di Episodio VI e sarebbe stata incentrata in gran parte sulle vicende di Cara Dune. Proprio il coinvolgimento della mercenaria vista in The Mandalorian potrebbe dunque essere tra le cause principali della cancellazione dello show, con Gina Carano allontanata da Disney nei mesi scorsi in seguito alle ben note dichiarazioni dell'attrice.

Vedremo, a questo punto, se altri progetti andranno ad occupare lo slot lasciato libero da Rangers of the New Republic. Tornando allo show principale, intanto, ecco perché la terza stagione di The Mandalorian non arriverà prima del 2022.