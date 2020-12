The Mandalorian, spunta un Easter Egg su Darth Vader collegato ai fumetti

Anche il capitolo 14 di The Mandalorian, il sesto della seconda stagione pubblicato in streaming lo scorso venerdì, ha avuto tra i protagonisti Baby Yoda, e ci ha detto qualcosa in più sull'irresistibile piccoletto che ha conquistato legioni di fan. Non tutti, però, si sono accorti di un riferimento a un personaggio completamente diverso.

Stiamo parlando del villain per eccellenza di tutta la saga di Star Wars, Darth Vader, e di un Easter Egg che sarà stato notato da chi ha una certa familiarità anche con i fumetti.

Andiamo con ordine, e ricordiamo che è meglio interrompere qui la lettura se non volete spoiler. Nello scorso episodio di Star Wars: The Mandalorian, Baby Yoda (ormai noto come Grogu) è stato portato da Mando al Tempio Jedi di Tython, dove usando la Forza invia un segnale agli altri Jedi della galassia. Prima di cominciare questo rito, una farfalla blu si avvicina al bambino, e altre se ne vedono sullo sfondo.

Bene, nell'ottavo volume del fumetto Darth Vader: Dark Lord of the Sith c'è una scena molto simile: Vader sta meditando, sospeso sopra l'acqua nel bel mezzo di una tempesta, e intorno a lui ci sono decine di farfalle blu. Non può evidentemente trattarsi di un caso: in entrambi i casi possono rappresentare il Lato Chiaro della Forza, che protegge Baby Yoda e cerca di richiamare a sé Darth Vader.

