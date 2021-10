The Mandalorian, spunta una foto dal set della stagione 3: quale sarà la location?

Sono ormai entrate nel vivo le riprese di The Mandalorian 3, che saranno in gran parte effettuate con la tecnica StageCraft, e iniziano a trapelare le prime foto di scena, che potrebbero dare alcuni indizi sulla trama e sulle location della serie targata Star Wars. Un'immagine è stata recentemente condivisa da Jason Ward di MakingStarWars.net.

Non si tratta, per la verità, di anticipazioni clamorose, ma consentono di farci un'idea dei lavori in corso alla Lucasfilm. L'immagine in calce alla notizia, un fotogramma tratto da The Making Star Wars Show su YouTube, mostra un ampio set circondato da fondali in blue screen. Ognuno può immaginare quale panorama, paesaggio o pianeta sarà sullo sfondo quando la post-produzione sarà finita. Si tratta probabilmente di un set all'aperto, mentre a quanto pare le riprese dovrebbero avvenire in buona parte in interni.

Prende corpo, intanto, il nuovo progetto di Gina Carano, che come sappiamo non sarà nella terza stagione di The Mandalorian dopo il burrascoso licenziamento da parte di Disney. Ci sarà invece Carl Weathers, tornato sul set del live-action Star Wars per interpretare Greef Karga.

La terza stagione di The Mandalorian non sarà in streaming su Disney+ prima degli ultimi mesi del 2022. Prima di rivedere in azione Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin, i fan di Star Wars potranno ingannare l'attesa con The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.