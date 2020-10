The Mandalorian stagione 2 sarà un'esperienza visiva incredibile, parola di Pedro Pascal

Sembra proprio che Pedro Pascal non potrebbe essere più entusiasta del fatto che molto presto i fan vedranno la seconda stagione di The Mandalorian. E anche i fan non vedono l’ora di immergersi di nuovo nella fortunata serie di Disney+.

La prima stagione è stata fondamentalmente l'unica cosa del franchise che tutti possono concordare di aver apprezzato da quando è iniziata l'era Disney, quindi c'è molta attesa per i prossimi episodi. Ma, ovviamente, come in ogni nuova stagione o sequel c'è anche la preoccupazione che questa volta la qualità diminuisca.

Il protagonista Pascal ha però rassicurato tutti, intervistato a Good Morning America infatti, alla domanda su cosa c'è in serbo per noi, ha risposto accennando a molta azione e immagini fantastiche che vedremo già dal primo episodio di questa settimana.

"Leggendo il primo episodio della seconda stagione, sono rimasto sorpreso in un modo davvero incredibile da quanto è impressionante. Già con la prima stagione, sapendo che erano in grado di ottenere tutto ciò che si erano prefissati, vedere questo primo episodio incredibilmente appariscente con una sequenza d'azione e il modo in cui si leggeva sulla pagina della sceneggiatura, ho avuto la sensazione ‘Oh Dio, il pubblico otterrà questa esperienza visiva!'"



Sembra che gli showrunner Jon Favreau e Dave Filoni e tutti gli addetti agli effetti speciali abbiano davvero provato a migliorare il livello quest'anno. Almeno, questo secondo quello che dice Pascal.



"Questo non è solo 'descriviamolo nel miglior modo possibile e vediamo cosa finiamo per ottenere’ e poi ho capito che è così che mantengono il passo con la seconda stagione; è così che non deludono".



La prima stagione di The Mandalorian è in streaming esclusivamente su Disney+. La seconda stagione debutterà su Disney+ a partire dal 30 ottobre 2020. Una terza stagione è in pre-produzione per una finestra di rilascio sconosciuta mentre Favreau non esclude l'ipotesi che The Mandalorian diventerà un film.