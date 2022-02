The Mandalorian, la stagione 3 punta a Natale per il debutto?

Secondo le ultime notizie che circolano, i fan di Star Wars potrebbero vedere la stagione 3 di The Mandalorian su Disney+ poco prima della fine dell'anno. A considerare plausibile questa opzione è Matt Webb Mitovich di TVLine, che ne ha parlato nelle ultime ore. Ecco quanto ha dichiarato su The Mandalorian 3.

"C'è da scommettere che la terza stagione sarà presentata in anteprima quest'anno, probabilmente nel periodo natalizio" ha dichiarato Mitovich.

Non sarebbe una sorpresa per The Mandalorian, visto che entrambe le stagioni precedenti sono state distribuite intorno a fine anno.



La stagione 1 da novembre a dicembre 2019 mentre la stagione 2 da ottobre a dicembre 2020. Così come The Book of Boba Fett, spin-off di The Mandalorian, uscita su Disney+ lo scorso dicembre.

Inoltre da quando The Walt Disney Company ha acquisito Lucasfilm è diventata quasi una tradizione far uscire un nuovo capitolo dello Star Wars Universe entro fine anno, con l'eccezione di Solo: A Star Wars Story.



Una tendenza che non accenna a fermarsi, visto che Rogue Squadron è programmato per dicembre 2023.

Ovviamente non tutto ciò che è Star Wars è natalizio; Obi-Wan uscirà forse a maggio mentre Andor arriverà a metà anno, molto probabilmente.

Nel cast tornerà la star dello show, Pedro Pascal, nel ruolo di Din Djarin, protagonista anche delle prime due stagioni dello show creato da Jon Favreau per la piattaforma streaming Disney+.