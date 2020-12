The Mandalorian, la stagione 3 sparisce dagli show Disney 2021: che succede?

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che The Mandalorian 3 sarà prodotta dopo Il Libro di Boba Fett, l'elenco delle serie Disney programmate per il 2021 sembra confermare il rinvio dell'opera incentrata sulle avventure di Din Djarin e Baby Yoda.

Il 2021 sarà un anno molto importante per tutti gli appassionati delle opere della Disney, infatti nel catalogo del servizio streaming della Casa di Topolino faranno il loro debutto molti progetti importanti, come le varie serie TV dedicate ai supereroi della Marvel e numerosi film che hanno riscosso un discreto successo. Sfogliando i vari titoli in elenco però, i fan di Star Wars hanno notato la presenza solo de Il Libro di Boba Fett, che secondo quanto è stato fatto sapere sarà disponibile a dicembre del 2021, stessa data della terza stagione di Mandalorian, grande assente della lista.

Possiamo quindi ipotizzare un rinvio per le prossime puntate inedite incentrate su Grogu e il personaggio di Pedro Pascal, considerando anche le ultime dichiarazioni di Jon Favreau, che come vi abbiamo segnalato precedentemente, ha rivelato che i lavori di The Mandalorian inizeranno dopo la conclusione delle riprese della serie incentrata su Boba Fett. Rimaniamo quindi in attesa di un annuncio ufficiale che possa fare chiarezza sulla questione, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Giancarlo Esposito di The Mandalorian.