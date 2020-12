The Mandalorian, la stagione 3 verrà girata dopo Boba Fett: confermato il ritorno di Mando

Gli account di Disney+ hanno svelato ufficialmente l'arrivo de Il Libro di Boba Fett. L'annuncio è arrivato direttamente da Jon Favreau durante una sua apparizione a Good Morning America, in cui ha anticipato anche dei dettagli sullo sviluppo della stagione 3 di The Mandalorian.

"Questo progetto in realtà è separato dalla terza stagione di The Mandalorian" ha spiegato lo showrunner, chiarendo definitivamente i dubbi emersi per via della scena post-credit del finale di The Mandalorian 2. "Ma quello che non abbiamo durante gli annunci è che il prossimo show, che Kathy ha chiamato il 'prossimo capitolo', sarà 'Il libro di Boba Fett'. E dopo entreremo in produzione con la stagione 3 di The Mandalorian, in cui tornerà il personaggio principale che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare. Quindi avverrà molto prosto. In questo momento stiamo lavorando alla pre-produzione, mentre Boba Fett è in fase di produzione."

Le riprese di The Mandalorian 3, dunque, partiranno una volta conclusi i lavori per la serie con protagonista Temuera Morrison, che secondo alcuni report sarebbero iniziati già lo scorso novembre. Vi ricordiamo che, al momento, entrambi gli show sono previsti su Disney+ per dicembre 2021.

