The Mandalorian, quante stagioni ancora? Pedro Pascal: 'Qualità meglio della quantità'

Queste prime due stagioni di The Mandalorian sono state una vera e propria manna dal cielo per il franchise di Star Wars, uscito (almeno dal punto di vista del gradimento) con le ossa rotte dall'ultima trilogia cinematografica. Ma per quanto tempo ancora Jon Favreau sarà in grado di tirare avanti su questi livelli?

La domanda se la pongono i fan dello show, ad oggi senza trovare risposta: ciò che è certo è che seguiremo le avventure di Din Djarin (e Grogu?) per almeno un'altra stagione, dopodiché andrà capito in che modo la serie potrà incastrarsi con la miriade di produzioni a tema Star Wars annunciate da Disney.

Sul proseguo delle avventure di Mando, comunque, il protagonista Pedro Pascal sembra avere le idee piuttosto chiare: "Non ne ho idea, non ne ho davvero idea. Ma penso che la qualità sarà sempre da preferire alla quantità. Quindi dipenderà da quanto tempo ancora riusciremo a mantenere questi incredibili standard qualitativi, questo importa più di ogni altra cosa" ha spiegato l'attore.

Le parole di Pascal coincidono, ovviamente, con le speranze dei fan: la serie ideata da Jon Favreau è un piccolo gioiello è sarebbe un vero peccato bruciarla sull'altare dell'esagerazione. Recentemente, intanto Robert Rogriguez ha paragonato il protagonista di The Mandalorian ad Harrison Ford; un video deepfake, invece, ha immaginato Sebastian Stan nel cast di The Mandalorian.