The Mandalorian, quante stagioni avrà? Jon Favreau: 'Potrei continuare all'infinito'

Giunti alla quarta settimana di programmazione della Stagione 3 di The Mandalorian su Disney+, in una nuova intervista è stato chiesto all'autore e produttore Jon Favreau per quanto tempo ancora continueranno le avventure di Din Djarin e di Grogu sul piccolo schermo, con quest'ultimo che ha ammesso che potrebbero continuare per molto tempo.

Mentre in precedenza, Favreau ha già confermato che la Stagione 4 di The Mandalorian è pronta, nell'intervista con EW, a Favreau è stato chiesto quante stagioni dello show potrebbe potenzialmente creare. "Mi sto divertendo un mondo, adoro lavorare con Dave [Filoni] e mi piace come i personaggi si sviluppano nel tempo", ha detto. "Mi piace anche che ci siano altre storie che vengono raccontate nello stesso periodo, come Ahsoka e Skeleton Crew".

Questi show, ambientati nella stessa epoca della Nuova Repubblica di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, sembrano destinati ad avere un ruolo importante in qualsiasi storia complessiva Favreau abbia in mente per Grogu e Din e la collaborazione con i creatori di questi show è stata parte integrante del suo continuo divertimento dietro le quinte di The Mandalorian.

"Mi sono davvero divertito moltissimo, amo questi personaggi e mi piace vedere come stanno crescendo insieme. Mi è piaciuto molto lavorare con questo gruppo di persone e mi piace collaborare con tutti questi registi e narratori diversi, sia con i registi con cui lavoriamo, sia con altri showrunner come Dave e altri come Jon Watts e Chris Ford di [Skeleton Crew]".

Favreau ha inoltre spiegato che le sue tempistiche per la conclusione di The Mandalorian sono profondamente legate a quanto gli piace realizzarlo e sembra che si stia divertendo come un matto.

"Non so cosa potrebbe impedirmi di divertirmi, soprattutto se il pubblico si relaziona con questi personaggi. Mi sembra un momento davvero piacevole. E mi piace questo formato, che consiste nel raccontare un capitolo alla volta e nel tenere il pubblico in sospeso, ma anche nel soddisfare certe aspettative".

Infine, ha concluso: "Ora mi sembra che ci sia un contesto più ampio da comprendere. Perché sapevamo cosa era successo dopo [The Mandalorian], e sapevamo cosa era successo prima, e c'è molto a cui attingere da altre storie che sono state raccontate al di fuori di quello che oggi è considerato il canone ufficiale, ma che è molto caro ai fan che lo hanno seguito per decenni. Quindi ci piace prendere in considerazione tutto questo. È un format davvero meraviglioso, e si apprezza sempre di più il fatto di avere intorno a sé un'ottima squadra che, per ogni nuovo film, bisognava mettere insieme. Ma [con The Mandalorian] abbiamo ereditato questo grande gruppo di persone di talento con cui abbiamo potuto lavorare ogni anno".

