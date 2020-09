The Mandalorian, quante stagioni avrà la serie Disney+? Ce lo svela Giancarlo Esposito

Tra poco più di un mese partirà la seconda stagione di The Mandalorian e come sappiamo Jon Favreau è a lavoro già sulla ma, in molti si chiedono quanto complessivamente potrà durare questa produzione targata Disney+.

Una risposta potrebbe esserci giunta in maniera indiretta da Giancarlo Esposito che intervistato da People ha detto: "Viviamo in un universo enorme e c'è così tanto da esplorare, quindi penso che questo spettacolo getterà le basi per storie che arriveranno al culmine nella terza stagione o nella quarta stagione, solo a quel punto otterremo sul serio delle risposte".

Insomma secondo l'interprete di Moff Gideon la serie durerà almeno quattro stagioni e ciò significa che il progetto potrebbe durare fino al 2022, o potenzialmente anche più a lungo. Come Lucasfilm ha dimostrato con una produzioni diverse nel corso del tempo, che si tratti di serie o film, bisogna garantire alle narrazioni dei finali autentici invece di lasciare sempre la porta aperta per un sequel, come evidenziato da Rogue One: A Star Wars Story, Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Insomma, che la serie duri quattro stagioni non possiamo dirlo con certezza ma, le storie da raccontare di certo non mancano. Si dice che questa nuova stagione di The Mandalorian includa apparizioni di Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze e Boba Fett, e ulteriori rumor sottolineano che queste apparizioni hanno lo scopo di preparare il terreno ad eventuali spin-off di questi personaggi. Per quanto riguarda le serie confermate, sappiamo che Ewan McGregor tornerà come Obi-Wan Kenobi in una serie limitata e che il co-creatore di Russian Doll Leslye Headland sta sviluppando una serie TV incentrata sulle donne di Star Wars.

Intanto vi ricordiamo che The Mandalorian ha fatto incetta di premi agli Emmy 2020. Le stagioni future riusciranno a ripetere questo grandioso risultato?

