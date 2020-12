The Mandalorian: una star celebra il suo ritorno in grande stile nel Capitolo 14

Il Capitolo 14 di The Mandalorian ha sconvolto i fan di Star Wars con un ritorno in grande stile e anche l'attore ha deciso di celebrare l'episodio con un post su Instagram.

Stiamo ovviamente parlando del mitico Boba Fett, uno dei villain più amati dagli appassionati, anche per via della sua aura misteriosa. Da buon mandaloriano, Temuera Morrison va dritto al punto, pubblicando una copertina nera con su scritta una semplice frase: "Sono tornato, B.F.".

L'attore, che aveva interpretato Jango Fett nella trilogia prequel, aveva già stupito tutti nel finale della prima puntata della nuova stagione. Gli episodi successivi ci avevano mostrato le imprese di Mando, ma è finalmente giunto il momento di ammirare il ritorno del grande Boba Fett, più brutale e cattivo che mai. Per fortuna stavolta è schierato dalla parte del protagonista, deciso a rispettare il patto stipulato e a salvare Grogu dalle grinfie di Moff Gideon.

Nei commenti al post i fan non hanno mancato di fare i complimenti all'attore per l'ottimo lavoro svolto, come successo anche con le new entry Katee Sackhoff (Bo-Katan) e Rosario Dawson (Ahsoka). Ormai la serie ci ha abituato all'arrivo di grandi personaggi della galassia lontana lontana, per cui non esta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa ha in serbo per noi Jon Favreau. Intanto l'episodio ci ha detto qualcosa in più anche sulle origini di Jango Fett.