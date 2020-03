The Mandalorian: una star di MythBusters ha creato un realistico animatronic di Baby Yoda

Anche se il pupazzo di Baby Yoda si avvia verso il sold out, non sembrano esserci problemi per Grant Imahara: la star di MythButers ha creato con le sue mani un modello iperrealistico del piccolo personaggio di The Mandalorian.

Come è possibile vedere dal video pubblicato su Twitter, il pupazzo sembra riprendere abbastanza bene quello visto sullo schermo. Del resto, anche il Baby Yoda della serie è un modello robotico che incarna perfettamente lo stile dei personaggi alieni dei primi film di Star Wars, nei quali la tecnologia non permetteva di realizzare prodigi in CGI. Questo particolare The Child appare decisamente entusiasta di fronte ad una crocchetta di pollo.

Grant Imahara è famoso proprio per essere un esperto di effetti speciali e per aver partecipato al programma televisivo MythBusters, nel quale un team di tecnici si impegnava a sfatare o a confermare leggende popolari e miti. Dopo aver ringraziato chi lo ha aiutato fornendogli i materiali per la sua nuova creazione, informa che inizierà un tour per portare il piccolo Baby Yoda negli ospedali del paese per allietare i bambini malati.

Se non vedete l'ora di mettere le mani su qualcosa di simile potrebbero esserci però delle brutte notizie: il merchandise di Baby Yoda potrebbe subire un ritardo a causa del Coronavirus, che ne ha rallentato la produzione.