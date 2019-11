The Mandalorian: una star dello show parla del personaggio a sorpresa

Nel corso di una recente intervista Carl Weathers, che figura nel cast della serie televisiva The Mandalorian, il primo progetto live-action per il piccolo schermo legato al franchise di Star Wars e disponibile su Disney+, ha parlato del colpo di scena che ha concluso il primo episodio.

Naturalmente, prima di proseguire, vi avvisiamo che l'articolo contiene pesanti spoiler sull'episodio pilota di The Mandalorian, dunque andate avanti nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Negli ultimi momenti della primiere della serie fa il suo debutto un neonato che appartiene alla stessa specie del Maestro Yoda. Weathers, che nello show interpreta Greef Carga, nota che il personaggio: "Ha il suo nome ed è molto interessante, e soprattutto molto carino. Non uso mai questa parola, ma lui è particolarmente carino."

Parte del motivo per cui il personaggio ha sorpreso i fan è la rarità della specie di Yoda, così rara che non ha neppure un nome ufficiale. In aggiunta al colpo di scena alcuni dettagli altrettanto sorprendenti, come il fatto che secondo la descrizione ufficiale il misterioso "bebè" dovrebbe avere 50 anni, fatto che nell'episodio viene sottolineato dalle parole del droide IG-11: "Questa specie invecchia diversamente. Forse potrebbe vivere molti secoli".

Weathers ha sottolineato: "Bisogna vedere lo spettacoli per capire chi è davvero questo bambino-Yoda, da dove viene, cosa vuole, o anche se è davvero un bambino-Yoda".

Il nuovo episodio della serie arriverà su Disney+ oggi venerdì 15. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Mandalorian e alle dichiarazioni di Jon Favreau su un nuovo Speciale Natalizio.