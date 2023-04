The Mandalorian, Star Wars non approfondirà il passato di Grogu: 'Mando è la sua famiglia'

Il piccolo Grogu è stato l'anima di The Mandalorian nel corso di queste tre stagioni della serie, intenerendoci con i suoi occhioni e affascinandoci con quell'aura di mistero che da sempre avvolge la razza a cui apparteneva anche Yoda: possibile, dunque, che nel futuro del franchise non ci verranno fornite altre informazioni sul suo passato?

Possibilissimo, secondo Dave Filoni: dopo aver parlato delle difficoltà incontrate nell'ideare una minaccia credibile per The Mandalorian, infatti, l'autore si è detto convinto che difficilmente i film e le serie di Star Wars decideranno di indagare sulle origini dell'amatissimo e potentissimo compagno di viaggio di Din Djarin.

"No, non penso che lo faremo. Non penso, almeno secondo me. Mando è la sua famiglia" sono state le parole di Filoni, che ha poi negato (ma non troppo) anche di essere a conoscenza di qualche dettaglio sull'argomento: "Ma se ne sapessi qualcosa e vi dicessi di saperlo, per voi sarebbe tristissimo. Perché comunque non ve lo direi. E quindi voi sapreste che io so, ma non vi direi nulla. E questo sarebbe crudele, quindi non ve lo dirò".

È dunque tutto qui ciò che siamo destinati a sapere di Grogu? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi! Qui, nel frattempo, trovate la nostra recensione della terza stagione di The Mandalorian.