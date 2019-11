The Mandalorian starter pack: tutte le armi del cacciatore di taglie

Avete mai pensato di diventare un mercenario in una galassia molto, molto lontana? Bene, allora state leggendo proprio l'articolo giusto! Ma quali sono le tecnologie che vi permetteranno di sopravvivere alle pericolose avventure che affronterete? Di seguito tutti i dettagli della strabiliante attrezzatura di Pedro Pascal in The Mandalorian.

Di seguito troverete alcune immagini prese dalla serie, attenzione agli spoiler!

Cosa sarebbe un mandaloriano sena la sua armatura? La storia e la tradizione del pianeta Mandalor sono strettamente legate all'acciaio berskar, l'unico materiale in grado di resistere ala potenza di una spada laser, e al suo impiego per costruire resistentissime armature per i suoi valorosi guerrieri.

I pezzi costituenti l'armatura possono essere di ogni forma e genere, ma a spiccare primo su tutti è l'elmo, un vero gioiellino in termini d'innovazione: contiene scanner, telescopi ottici e numerosi sensori ... oltre ad essere una protezione all'ultima moda!

Anche il Whistling Birds, un pratico dispositivo disperdi folla vi sarà utilissimo: potrete sparare piccoli missili che vi tireranno fuori dai guai o da una calca improvvisa (oggetto indispensabile per arrivare ai botteghini ed acquistare i biglietti per Star Wars: L'ascesa di Skywalker!)

In dotazione avrete anche rampini, lanciafiamme, una pistola e un Amban, il fucile di precisione in grado di polverizzare qualunque bersaglio e con il quale potrete origliare conversazioni anche a lungo raggio.

A chiudere il kit dell'armamentario ci sono le infrangibili spade vibranti, che vi permetteranno di tagliare qualunque materiale, e il jet-pack, che già con Boba Fett avevamo avuto modo di ammirare in Star Wars: L'attacco dei Cloni.

Per essere un cacciatore di taglie che si rispetti occorre una navicella che vi permetterà di solcare la galassia in lungo e in largo e con la quale inseguire i vostri obiettivi (e all'occorrenza scappare!): la Razor Crest utilizzata da Pascal è una cannoniera che faceva parte della flotta mandaloriana.

Gran parte dell'equipaggiamento è stato utilizzato nei primi tre episodi di The Mandalorian già disponibili su Disney+ e, come afferma il regista della serie, permetterà al cacciatore di "fare cose incredibili".

Se volete avviare il vostro business di cacciatore di taglie reperire ogni pezzo non sarà semplice, almeno non quanto avere al vostro fianco baby Yoga appena reso disponibile su Amazon.