The Mandalorian, storia d'amore tra Din Djarin e Bo Katan?

Il romanticismo non è certo il cavallo di battaglia del franchise di Star Wars che, benché si concentri su spettacolari battaglie galattiche, è comunque riuscito a regalarci poche ma bellissime storie d'amore. Che sia anche il turno di The Mandalorian?

La coppia più quotata dello show con Pedro Pascal è sicuramente lo stesso Din Djarin e Bo Katan: nella terza stagione di The Mandalorian, infatti, i due si sono stati molto vicini ma non come potremmo pensare. Katee Sackhoff, l'interprete della guerriera mandaloriana, ha infatti smentito nel corso del Fan Expo di San Francisco la possibilità di un rapporto romantico tra Din Djarin e Bo Katan. Parole dure per i fan, ma le dichiarazioni dell'attrice non hanno del tutto convinto Carl Weathers Greef Karga in The Mandalorian. Il co-protagonista dello show ha replicato a Sackhoff affermando di aver visto una certa intesa (per niente fraterna) tra i due personaggi.

La chimica tra Bo Katan e Din Djarin è innegabile: che le parole dell'attrice siano servite semplicemente a dirottare la pista in vista della quarta stagione dello show di Jon Favreau? Mentre i rumor insistono sulla possibilità che sia Bo Katan la protagonista di The Mandalorian 4, tutto tace all'orizzonte: nell'attesa di scoprire quando ripartirà la produzione della serie TV (bloccata dagli scioperi), potete dare un'occhiata alla nostra classifica dei 5 attori che potrebbero sostituire Pedro Pascal come Din Djarin.