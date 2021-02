The Mandalorian, una storica location di Star Wars era prevista nella serie: le immagini

Grazie ai suoi riferimenti alla Skywalker Saga, The Mandalorian ha consentito al pubblico di collegare meglio i vari eventi della timeline di Star Wars, gratificando anche i fan di vecchia data del franchise con rimandi e citazioni. Una di queste ultime non è apparsa nello show, ma era stata progettata e sarebbe stata sicuramente apprezzata.

Il concept designer Anton Grandert ha infatti pubblicato su Instagram delle immagini che mostrano l'idea di una rivisitazione della Docking Bay 94, vista nell'Episodio IV, Una nuova speranza, il primo uscito al cinema. Sarebbe apparsa nella prima stagione di Star Wars: The Mandalorian e, come sanno bene i fan, è la baia d'attracco di Tatooine dove Luke Skywalker si imbarca per la prima volta sul Millennium Falcon.

Le immagini sono visibili anche in calce alla notizia, e nella didascalia Anton Grandert scrive: "Ecco un luogo che ho collaborato a progettare per il Capitolo 5 di The Mandalorian. L'idea originaria era quella di creare questa location della Docking Bay 94, quindi ho rivisto molte volte Una nuova speranza come riferimento. Successivamente il piano è cambiato e abbiamo ristretto quest'area. Ho provato anche a ricreare l'ingresso alla Docking Bay da Episodio IV, e ho lavorato anche a un layout per le strade di sopra."

Il progetto è servito in ogni caso da ispirazione per l'area d'attracco del Razor Crest di Din Djarin. Per vedere la terza stagione di Star Wars: The Mandalorian dovremo attendere fino a dicembre 2021. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alle ultime dichiarazioni di Gina Carano, che dopo il suo licenziamento è l'attrice più popolare al mondo.