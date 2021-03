The Mandalorian, per gli stormtrooper Lucasfilm chiese aiuto ai cosplayer: il retroscena!

Quanto ci piace The Mandalorian. Le prime due stagioni della magnifica serie che ha ridato luce al franchise di Star wars ci hanno mostrato una grande azione e dei momenti degni dei più grandi kolossal che hanno fatto parte della saga che ormai ci accompagna da più di quarant'anni. Oggi vogliamo parlarvi di una curiosità davvero incredibile.

Abbiamo visto insieme le motivazioni dietro al perché Grogu potrebbe non apparire in The Mandalorian 3, ma vogliamo scoprire insieme cosa c'entrino The Mandalorian e… dei cosplayer.

A mali estremi

Di sicuro, i cosplay di Star Wars sono tra i più popolari all'interno dell'universo geek, ed è famosissima nel mondo la 501st Legion, un'organizzazione internazionale di grandi appassionati dell'universo ideato da George Lucas, che sono esperti nella realizzazione di armature delle Forze Imperiali, e hanno vinto diversi premi come Costuming Club più grande al mondo.

L'esistenza di una tale realtà di certo non è passata inosservata a Disney, che ha avuto bisogno - nel corso delle riprese per le puntate 7 e 8 nella prima stagione di The Mandalorian - di un cospicuo numero di comparse che potessero indossare il costume da Stormtrooper e prendere parte ai lavori sul set. In mancanza di alternative, proprio alcuni membri della 501st Legion vennero selezionati per prendere parte agli shooting insieme ai protagonisti più amati dello show, Sicuramente un grande momento, che i fortunati partecipanti non dimenticheranno mai, e che dimostra quanto la produzione dietro ai lavori di Star Wars sia attaccata al proprio fandom.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai possibili Jedi che potrebbero apparire nella terza stagione di The Mandalorian, la palla passa a voi: conoscevate questo aneddoto riguardo al primo ciclo di episodi di The Mandalorian? Fatecelo sapere, come semrpe, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!