The Mandalorian e Stranger Things: quando due successi diventano avversari

Tempi duri attendono Netflix che si è appena vista rubare dalle mani il titolo di serie TV più vista del 2019 dalla temibile concorrente Disney+: la rivalità tra Stranger Things e The Mandalorian non è che un primo passo di quello che potrebbe diventare una lotta all'ultimo episodio.

Il cacciatore di taglie non scherza affatto quando c'è di mezzo un bottino e a sole due settimane dal suo debutto, avvenuto il 12 novembre, ha totalizzato più di 100 milioni di visualizzazioni nella sola settimana dal 17 al 23 novembre, sbaragliando gli 80 milioni di "Undi".

A registrare le statistiche la Parrot Analytics, che incorona The Mandalorian come nuova serie originale on-demand più richiesta dell'anno, superando persino Umbrella Academy e When They See Us fino a poco tempo fa detentrice del titolo.

Secondo un portavoce dell'agenzia, questo repentino mutamento sarebbe anche sintomo di qualcosa di più profondo: "La domanda è un metro di valutazione che non deve essere confusa con i numeri degli abbonati, ciò indica chiaramente che la serie Star Wars sta guidando molte iscrizioni al servizio Disney Plus recentemente debuttato". Infatti, The Mandalorian fa incetta di apprezzamenti anche su Rotten Tomatoes, dove con, ricordiamolo, soli tre episodi ha ottenuto un punteggio pari al 90%.

Un successo strabiliante, forse dovuto anche alla viralità di baby Yoda, le cui gif sono nuovamente disponibili, o forse ai suoi tanti riferimenti a Star Wars.