The Mandalorian: Su Disney Plus sono presenti altre immagini della seconda stagione

Nelle scorse ore è stato condiviso dalla multinazionale americana il primo trailer di The Mandalorian 2. I fan quindi sono ansiosi di scoprire qualcosa in più sulle prossime avventure di Din Djarin, tanto da cercare immagini inedite sull'app di Disney+.

Manca poco più di un mese all'arrivo della seconda stagione della serie, per questo gli appassionati sono alla ricerca di nuove informazioni riguardo la storia che verrà raccontata nell'opera di Guerre Stellari. Dopo la conferma dell'aggiunta di Sasha Banks al cast di The Mandalorian, rimangono ancora diversi rumor riguardo la presenza di personaggi della trilogia originale o del debutto in versione live action di Ahsoka Tano, Jedi amata dai fan e introdotta per la prima volta in "The Clone Wars".

In calce alla notizia potete trovare le immagini condivise su Twitter dall'account @Hyperspace_Hype, che ha trovato accedendo all'app di Disney+, servizio streaming del colosso dell'intrattenimento. Nonostante non ci rivelano nulla di importante, è comunque interessante poter osservare più da vicino alcune delle scene viste nel trailer della serie, riuscendo a cogliere diversi dettagli dei prossimi pianeti che il Mandaloriano dovrà visitare nella sua ricerca.

Se cercate altre indiscrezioni sul trailer, vi segnaliamo il nostro articolo in cui analizziamo tutte le novità di The Mandalorian 2 viste nel video.