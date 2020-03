The Mandalorian è il titolo di maggior successo per il lancio europeo di Disney+

Deadline ha pubblicato i dati raccolti da Parrott Analytics sul lancio di Disney+ in gran parte dell'Europa, esclusa l'Olanda dove era già disponibile da maggio, e come previsto The Mandalorian si è rivelato il titolo originale dal maggiore appeal anche al di fuori degli Stati Uniti.

La compagnia ha preso in considerazione i social media, lo streaming, la condivisione delle foto e le ricerche sulla piattaforma per determinare le "espressioni di domanda" (Demand Expressions) registrate dalla serie Star Wars dal 24 marzo nei 7 paesi in cui è stato reso disponibile il servizio della Casa di Topolino.

Stando a questi dati, The Mandalorian si è confermata come il titolo di maggior successo in ogni singolo mercato con un totale di 33 milioni di espressioni di domanda così divise: Germania 12 milioni, Regno Unito 7.9 milioni, Italia 6.5 milioni, Spagna 5 milioni, Svizzera 723 mila, Austria 535 mila e Irlanda 396 mila.

Purtroppo Disney non ha rivelato il numero esatto di spettatori che hanno guardato i primi tre episodi dello show, del quale è già in programma una seconda stagione che introdurrà la versione live-action di Ahsoka Tano, ma entro breve potrebbero arrivare i primi dettagli sul numero di abbonati alla piattaforma. Secondo quanto riportato da Deadline, dallo scorso novembre il servizio conta 28,6 milioni di iscritti nei soli USA.

Per altri approfondimenti, qui trovate la nostra recensione di The Mandalorian.