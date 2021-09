The Mandalorian: un super fan ricrea il costume di Mon Calamari, il risultato è pazzesco

L'amore dei fan per l'universo di Star Wars si rivela sotto gli aspetti più diversi. Uno di questi è sicuramente l'ingegno di alcuni nel replicare fedelmente i costumi che possiamo vedere nel corso dei vari film della saga o degli episodi degli show televisivi. L'ultimo in ordine di tempo ha voluto ricreare il costume del personaggio Mon Calamari.

Un utente di Twitter, infatti, ha trovato in vendita una replica abbastanza fedele del costume di Mon Calamari per come lo vediamo nella sua apparizione in The Mandalorian. Nel post scopriamo anche che il prezzo si aggira sui 30 dollari e c'è anche una prima ironica recensione del costume online: "il magione era perfetto per tenermi al caldo e asciutto nelle fredde e desolate lande della Luna di Trask. Sono rimasto anche piacevolmente sorpreso di vedere che raddoppia il suo fascino".

Nel frattempo, la serie The Mandalorian continua a collezionare altri Premi Emmy nel corso della sua storia. The Mandalorian 2 aveva raccolto già diversi Emmy e nella serata di domenica la serie ha portato a casa gli Emmy per l'Outstanding Stunt Performance, Stunt Coordination e Outstanding Special Visual Effects in A Season or A Movie. Ulteriori riconoscimenti che sanciscono definitivamente il successo della seconda stagione di The Mandalorian, in attesa di scoprire cosa riserverà la terza stagione dello show. La produzione dovrebbe iniziare da un momento all'altro, tanto che il nuovo ciclo di episodi dovrebbe arrivare nella seconda parte del 2022.

"Credo che abbiamo introdotto il mondo in cui Mando esiste adesso. Non che non ci saranno cose nuove, ne sono sicuro... Penso che ci saranno molte meno presentazioni e molto più approfondimento di personaggi, o cose del genere" ha dichiarato Brendan Wayne, stunt-man nel podcast di Star Wars Sessions.

Nell'attesa, ecco di seguito la replica del costume di Mon Calamari!