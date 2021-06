The Mandalorian, il supervisore degli effetti visivi svela un dettaglio sul drago Krayt

La seconda stagione di The Mandalorian ci ha dato molte cose su cui riflettere quando ha debuttato nell’autunno del 2020 su Disney+. Inoltre, ci ha regalato anche una delle sequenze più belle realizzate fino ad ora, quella che ha visto Din Djarin (Pedro Pascal) combattere contro un drago Krayt.

L’episodio intitolato Capitolo 9: Lo sceriffo, vedeva una situazione di stallo tesa in cui il mandaloriano accetta di aiutare Cobb Vanth (Timothy Olyphant) a sbarazzarsi di una creatura delle caverne che stava distruggendo il bestiame conosciuta come un drago Krayt.

Secondo il supervisore degli effetti visivi Richard Bluff, i superfan di Star Wars con gli occhi di un'aquila potrebbero aver visto le origini di questa creatura in una galassia lontana lontana.

"Una cosa che lo spettacolo fa molto bene è reintrodurre i personaggi visti sullo sfondo dei film originali", ha detto Bluff, un veterano di Industrial Light & Magic che ha lavorato a Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith del 2005.

"Il drago Krayt è lo scheletro che vedete nella sabbia quando C-3PO e R2-D2 arrivano per la prima volta a Tatooine e stanno rotolando giù per la collina nel film originale del 1977", ha rivelato Bluff.

“Nell'opera d'arte originale, la creatura aveva molte, molte gambe e l'idea era che mentre si sviluppava nell’arco della sua vita, continuavano a crescere gambe. E il presupposto fin dall'inizio era che avremmo mostrato tutte queste gambe, simili a millepiedi, mentre si muovono sulla sabbia".

Ma poi la squadra ha deciso la tattica tesa a seppellire il corpo sotto la sabbia nella maggior parte delle inquadrature, lasciando che il pubblico immaginasse le sue dimensioni gigantesche. La sequenza (in cui Bluff ha aiutato il supervisore dell'episodio VFX principale Joe Bauer) è stata costruita all'interno di un parcheggio di Los Angeles.

"Jon è meraviglioso nell'impegnarsi nelle scelte che fa in anticipo, il che rende possibile a tutti di passare attraverso le 5.000 inquadrature degli effetti visivi con un sacco di decisioni già prese", ha continuato Bluff, osservando che anche gli elementi che richiedono un lavoro di postproduzione sono pianificati bene in anticipo.

"La gente presume che l'artwork nei titoli di coda sia fatto dopo la stesura della sceneggiatura per corrispondere a quello che abbiamo visto nell'episodio, ma in realtà non è vero", ha detto. “Tutte le immagini vengono prodotte all'inizio del processo, mentre Jon Favreau sta scrivendo. Gran parte del nostro lavoro aiuta a ispirare la scrittura e viceversa. Curiamo quello che chiamiamo il design scape, che può essere composto da 200 a 300 opere d'arte che danno davvero il tono all'intera stagione. Possono essere costumi, armi di design e poi quel paesaggio di design diventa la bibbia per gli effetti visivi. Iniziamo l'esecuzione in base a queste scelte progettuali, ed è circa il 70-80% del mondo a cui daremo vita”.

La pandemia ha interferito con i piani originali del settimo episodio della seconda stagione, che presenta una sequenza d'azione importante nella giungla, diventato un'impresa completamente digitalizzata:

“Purtroppo abbiamo dovuto scartare i piani alle Hawaii per quell'episodio, nonostante le settimane di pianificazione e preparazione, nessuno viaggiava in quel momento. È stato davvero l'unico episodio in cui abbiamo dovuto reinventare gli effetti visivi in modo diverso".

Il film originale Star Wars del 1977 compie 45 anni il prossimo anno e da allora ci sono stati passi da gigante negli effetti visivi. Ma Bluff ha insistito sul fatto che non è la ragione principale per cui ha forse il fandom più appassionato di qualsiasi franchise nella storia: “A parte forse 2001: Odissea nello spazio, non avevamo mai visto niente di simile, questo mondo così vissuto. Ma è solo una narrazione classica. George Lucas ha fatto qualcosa di diverso che molti altri registi non sono mai stati in grado di riprendere".



