The Mandalorian, svelato il cameo segreto di Mark Hamill nella prima stagione

Da oggi è disponibile su Disney+ l'ottava puntata di Disney Gallery: The Mandalorian, la docuserie che esplora il dietro le quinte dell'apprezzato show di Jon Favreau ambientato nell'universo di Star Wars, durante la quale è stato finalmente rivelato il ruolo segreto di Mark Hamill.

Commentando il quinto episodio, intitolato "The Gunslinger", lo showrunner ha infatti confermato che Hamill ha prestato la voce a EV-9D9, il barista androide apparso durante la visita del Mandaloriano alla leggendaria cantina di Mos Eisley, su Tatooine.

Per chi non lo ricordasse, EV-9D9 ha fatto il suo debutto nell'universo di Guerre Stellari durante Il ritorno dello Jedi, dove serviva al palazzo di Jabba the Hutt. A quanto pare, dunque, dopo la caduta degli Hutt il barista è riuscito a trovare un nuovo lavoro ( e probabilmente più onesto).

In The Mandalorian, il droide ha solo un rapido scambio di battute con il personaggio di Pedro Pascal. Questa l'unica frase pronunciata da Hamill: "Purtroppo la gilda dei cacciatori di taglie non opera più su Tatooine".

Intanto, come confermato di recente da Favreau, la post-produzione di The Mandalorian 2 sta proseguendo senza in toppi in vista della data di uscita prevista per ottobre 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Disney Gallery: The Mandalorian, la cui quinta puntata è stata dedicata alla realizzazione di Baby Yoda.