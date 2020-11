The Mandalorian: svelato il ruolo di Janina Gavankar nel capitolo 11

Janina Gavankar, aveva già fatto parte del franchise creato da Geoge Lucas interpretando il ruolo di Iden Versio nel videogame Star Wars Battlefront 2 ma ora l'attrice ha rivelato di aver preso parte anche a The Mandalorian in un ruolo del tutto insospettabile.

Janina Gavankar ha infatti preso parte al Capitolo 11 come marionettista e ha permesso la realizzazione dei movimenti del Mon Calamari con il maglione di lana che lavora sulla Razor Crest. I movimenti di questo strano animaletto umanoide sono curati da Frank Ippolito, uno dei più grandi marionettisti cinematografici degli ultimi anni che ha già collaborato tempo addietro con la Gavankar, riuscendo addirittura a vincere il premio della giuria per i migliori effetti per creature fantastiche, chiamato "Stucco".

"C'è un Mon Calamari che mette le mani sui fianchi. Quello è Frank Ippolito che si trova all’interno di quel costume. Ha creato quella testa così particolare che ha bisogno di due marionettisti per essere animata. Quindi hanno avuto bisogno di un secondo assistente per muovere le narici del personaggio. E Ippolito mi ha chiamato e mi ha detto 'Vuoi animare essere tu ad animare le narici di questo Mon Calamari?' Ed io ho detto ‘C***o si!".

In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, date un'occhiata alla nostra recensione del terzo episodio di The Mandalorian 2 e scoprite cosa accadrà nella nuova puntata.