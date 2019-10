The Mandalorian, Taika Waititi condivide su Twitter del nuovo merchandise ufficiale

Tramite una fugace apparizione via social, l'acclamato regista, sceneggiatore e attore Taika Waititi ha condiviso su Twitter l'immagine di un nuovo pezzo di merchandise legato a The Mandalorian, l'attesa serie televisiva live-action di Star Wars che debutterà su Disney+.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Waititi ha mostrato il Funko Pop di IG-11, il droide al quale presterà la voce nella serie tv creata da Jon Favreau. Esilarante la didascalia di accompagnamento, nella quale il regista spiega: "Sono diventato un altro giocattolo", facendo riferimento al fatto che, in precedenza, anche Korg, personaggio che interpreta nel Marvel Cinematic Universe, era stato trasformato in versione Funko.

Star Wars: The Mandalorian sarà presentato in anteprima su Disney+ il prossimo 12 novembre, giorno di debutto del servizio di streaming on demand: la serie vedrà Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano, un misterioso cacciatore di taglie che si muove nell'universo creato da George Lucas qualche anno dopo la caduta dell'Impero mostrata in Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi. Il cast comprende anche Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Nick Nolte, Omid Abtahi, Emily Swallow e Werner Herzog.

Ricordiamo che il prossimo progetto di Taika Waititi è Next Goal Wins, film sportivo basato sul documentario omonimo, dopodiché tornerà anche nel MCU per la regia di Thor: Love and Thunder, che scriverà, dirigerà e interpreterà. Il film vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor, Natalie Portman nei panni di Jane Foster e Tessa Thompson in quelli della Regina Valchiria.

Come se non bastasse, il suo nuovo film Jojo Rabbit arriverà nelle sale italiane dal 23 gennaio 2020.

Per altre informazioni vi rimandiamo ad una nuova immagine promozionale di The Mandalorian e ad un nuovo spot di The Mandalorian.