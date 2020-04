The Mandalorian: Taika Waititi non ha diretto episodi della seconda stagione

Taika Waititi è stato uno dei protagonisti della prima stagione di The Mandalorian, per aver diretto un episodio e aver doppiato il personaggio di IG-11. La seconda stagione dello show live action dello Star Wars Universe debutterà su Disney+ entro fine anno ma sembra che Waititi non parteciperà in maniera attiva come nel primo ciclo di episodi.

Durante una live su Instagram organizzata per Thor: Ragnarok, Taika Waititi ha rivelato di non aver diretto alcun episodio nella seconda stagione di The Mandalorian poiché le riprese entravano in conflitto con il suo film Next Goal Wins. Nonostante la notizia deludente per diversi fan dello show, The Mandalorian 2 potrà contare sulla regia di professionisti del calibro di Dave Filoni, Jon Favreau, Rick Famuyiwa e la star Carl Weathers.



Taika Waititi lo scorso anno aveva parlato in questi termini della sua esperienza sul set di The Mandalorian:"Abbiamo girato il tutto in una maniera molto simile ai film originali. E così tutto questo lo mantiene radicato all'universo [...] Non esiste niente del genere".

The Mandalorian vede protagonista Pedro Pascal nel ruolo del mandaloriano, con Gina Carano nel ruolo di Cara Dune, Giancarlo Esposito nei panni di Moff Gideon, Carl Weathers in quelli di Greef Carga e Werner Herzog nelle vesti de Il cliente.

Ahsoka Tano sarà tra i nuovi personaggi di The Mandalorian e su Everyeye potete trovare la nuova guida su Ahsoka prima del suo avvento in The Mandalorian.