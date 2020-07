The Mandalorian, Taika Waititi reagisce a modo suo alla nomination agli Emmy

Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination agli Emmy 2020, e un po' a sorpresa Star Wars: The Mandalorian ha ottenuto ben 15 candidature. Si va da quella per la miglior serie drammatica a quelle per la fotografia, il makeup e i costumi. Una nomination è andata anche a Taika Waititi, per la miglior performance in voice-over.

Il regista di Jojo Rabbit, che in The Mandalorian dà la voce a IG-11, ha celebrato la notizia con alcuni simpatici post su Twitter, visibili anche in calce alla news.

In un primo tweet Taika Waititi ha commentato così la sua nomination: "L'intero pianeta è in fermento per il fatto che sono stato nominato per la mia recitazione robotica. Ragazzi, ci sono altri nominati al di fuori dell'ambita categoria dei personaggi voice-over. Non si può parlare solo di me TUTTO IL TEMPO."

L'attore e regista ha poi retwittato il post della Television Academy con i nomi degli altri colleghi candidati, aggiungendo: "Le abilità recitative di alcuni sono così grandi che non hanno nemmeno bisogno di usare il volto!"

The Mandalorian non è l'unico lavoro che ha a che fare con Waititi ad aver conquistato nomination agli Emmy 2020. What We Do in the Shadows, basata sull'omonimo film da lui diretto, è candidata infatti per la miglior serie comedy. "L'idea che non muore mai" recita stavolta il tweet. "Complimenti a tutti quelli che hanno deciso di trascinare questo scherzo trasformato in film nel mondo della televisione. Soprattutto a Jemaine Clement che ho ingannato facendolo io per primo. Perdente!" conclude scherzosamente il regista.

Nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, come ha anticipato Giancarlo Esposito, sapremo qualcosa in più sulla Darksaber.