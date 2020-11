The Mandalorian, i tanti complimenti sorprendono il regista: 'Grazie, grazie davvero!'

The Mandalorian continua a guadagnarsi gli applausi dei fan di Star Wars: giunta ormai a metà della sua seconda stagione, la serie con Pedro Pascal sembra aver mantenuto gli standard a cui ci aveva abituato con i suoi primi episodi, cosa che un fandom esigente come quello della saga creata da George Lucas non ha perso tempo a notare.

I complimenti vanno dunque equamente distribuiti: dall'ideatore Jon Favreau alla superstar Baby Yoda, passando per gli attori protagonisti e per i registi dei singoli episodi, tutti stanno dando il loro apporto al successo di uno show che è sempre più una ventata d'aria fresca in un franchise che rischiava di arenarsi dopo le critiche alla nuova trilogia.

Una vera soddisfazione per chi, come il regista del Capitolo 11 Bryce Dallas Howard, non si aspettava riconoscimenti di questo tipo: "Ho fatto una piccola pausa dall'audio-drama che sto registrando ed ho fatto un giro online, il che può essere una cosa davvero pericolosa da fare, ma ho visto le reazioni all'episodio 3 di The Mandalorian, che è l'episodio che ho diretto io e... Fino ad ora tutto alla grande. Tutto benissimo. Grazie. Grazie davvero!" ha raccontato il regista in una storia pubblicata su Instagram.

Dopo l'ultimo episodio dello show, intanto, Baby Yoda si è definitivamente liberato delle critiche rivoltegli dopo il clamoroso gesto compiuto nella puntata precedente; vediamo, inoltre, chi sarà il famoso jedi che aiuterà Baby Yoda nel prosieguo di The Mandalorian.