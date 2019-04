The Mandalorian: leakato il footage mostrato alla Star Wars Celebration!

E' tempo di annunci in casa Star Wars. Dopo aver rivelato il primo teaser ufficiale di primo teaser ufficiale di Star Wars: The Rise of Skywalker, è ora il momento di un primo sguardo a The Mandalorian, l'attesa serie live-action ambientata nel franchise creato da George Lucas.

Il primo footage ufficiale è stato mostrato solamente ai presenti del panel della Star Wars Celebration, ma come prevedibile il filmato è già reperibile in rete. Potete trovare il leak del footage in calce alla notizia.



Come potete vedere il filmato si apre con la clip di The Mandalorian descritta nei giorni scorsi da The Hollywood Reporter, per proseguire poi come un video dietro le quinte dove il regista Jon Favreau, il protagonista Pedro Pescal e il produttore esecutivo Dave Filoni introducono alcuni dettagli sulla trama e sui personaggi, rimarcando ancora una volta che lo show avrà una propria identità ma rimarrà comunque ancorato alle atmosfere tanto care ai fan di Guerre Stellari.



Grazie a Collider possiamo inoltre mostrarvi le nuove immagini ufficiali dello show che ci forniscono un primo sguardo ai personaggi di Carl Weathers e Gina Carano. Trovate le immagini sempre in calce alla notizia.



The Mandalorian debutterà il 12 novembre su Disney+ e sarà uno dei prodotti presenti già dal primo giorno di vita del nuovo servizio streaming. La storia dello show sarà ambientata tra gli eventi di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi e quelli di Star Wars: Il Risveglio della Forza: il regista Jon Favreau ha infatti confermato che le vicende dello show si svolgeranno dopo la caduta dell'Impero ma prima dell'ascesa del Primo Ordine.

Con un budget di produzione stimato a $100 milioni per 10 episodi, The Mandalorian diventerà la serie più costosa della storia della televisione, almeno fino all'arrivo dello show Amazon su Il Signore degli Anelli. Per saperne di più sui costi e contenuti del nuovo servizio streaming vi rimandiamo alla nostra news sui dettagli di Disney+.