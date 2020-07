The Mandalorian, la tecnologia usata per la serie Disney+ cambierà il modo di fare cinema?

Grazie al documentario Disney Gallery: The Mandalorian abbiamo potuto saperne di più sull'innovativa tecnologia utilizzata per la realizzazione della serie Disney+, un metodo di sostituzione del classico green/blue screen che secondo il direttore della fotografia cambierà anche il modo di fare cinema.

"Al tempo non potevamo contare sul motore grafico 3D dei videogiochi in tempo reale" ha detto il DOP sulla produzione di Rogue One: A Star Wars Story. "Ricordatevi che era il 2015, e anche se sembrano passati pochi anni, in realtà è passato abbastanza tempo da fare diminuire lo spessore dei pannelli LED da 9 mm a 2,4 mm in The Mandalorian. Questo vi fa capire quanto la tecnologia sia progredita in un paio d'anni."

Denominato "Stagecraft" e sviluppato da Industrial Light & Magic, questo metodo consiste nell'utilizzare i LED Wall, una serie di giganteschi pannelli usati per riprodurre degli ambienti sfruttando i motori grafici solitamente utilizzati per produrre videogiochi (nel caso di The Mandalorian, l'Unreal Engine di Epic Games). Una soluzione che, oltre a rappresentare "una valida opzione finanziaria per risolvere tutti i problemi legati agli ambienti con il blue screen", consente agli addetti ai lavori come Fraser di lavorare a stretto contatto con le immagini.

"Se vai in un studio senza un set vero e proprio, ti trovi davanti ad un blue screen. Come direttore della fotografia, devi illuminarlo in base a come potrebbe apparire. Non hai nessun punto di riferimento di come apparirà lo sfondo. Puoi contare su alcuni concept, ma in realtà sta illuminando qualcosa che non vedi."

Fraser è sicuro, si tratta di una tecnologia rivoluzionaria per tutti i tipi di produzioni: "Vedo un futuro in cui quasi ogni film utilizza questa tecnologia in qualche modo. Che si tratti di un blockbuster da $250 milioni o di un film indipendente da $2 milioni che lo usa per una sequenza in uno studio già costruito. Quando tutti inizieranno a comprendere questa tecnologia, credo che verrà utilizzata parecchio".

Per altri approfondimenti sulla serie di Jon Favreau, vi rimandiamo ai primi dettagli sull'artbook di The Mandalorian.