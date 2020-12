The Mandalorian, Temuera Morrison: 'Ecco come ho scoperto del ritorno di Boba Fett'

Il Capitolo 14 di The Mandalorian è stato un eccezionale successo anche grazie a vari colpi di scena e un attesissimo ritorno, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nel penultimo episodio che andrà in onda venerdì 11 dicembre.

La scorsa settimana abbiamo potuto riabbracciare il cacciatore di taglie mandaloriano Boba Fett, intepretato da Temuera Morrison che, nell'Episodio II della saga cinematografica, Star Wars: L'Attacco dei Cloni, aveva recitato nel ruolo di suo padre Jango Fett. L'attore ha rivelato che questa sua apparizione era ormai prevista da tempo, e soprattutto di essere stato veramente felicissimo di essere stato contattato da Jon Favreau e Dave Filoni.

"Sono andato a una riunione nel loro ufficio e sono stato messo in una stanza ad aspettare. Sono arrivato abbastanza presto perché ero eccitato, non volevo arrivare in ritardo", ha rivelato Morrison. "Mentre stavo aspettando, stavo guardando alcuni dei disegni concettuali sul muro e improvvisamente ho visto l'immagine di un ragazzo che mi somigliava. Ho detto: 'Accidenti, sono sicuro di essere io lì'. Ma non volevo montarmi troppo la testa".

Il personaggio appare molto diverso da quello Jeremy Bulloch ne Il ritorno dello Jedi, e Morrison ha elogiato il trucco creato ad hoc per lui dalla crew di The Mandalorian. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle due puntate che ci separano dalla fine, divertitevi a preparare i cookies di Baby Yoda seguendo la ricetta rivelata da Jon Favreau.