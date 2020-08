The Mandalorian: ecco il tenerissimo peluche di Baby Yoda, prodotto da Build-a-Bear

Baby Yoda è il personaggio chiave di The Mandalorian: il tenero alieno verde ha conquistato il pubblico fin da subito, per cui non c'è da sorprendersi se anche le case produttrici di peluche più famose al mondo hanno deciso di usarlo come modello.

"Questa misteriosa taglia potrebbe essere l'alieno più carino della galassia! Questa curiosa preda è nota come Il Figlio, e di sicuro fornirà tantissimi abbracci ai fan che non ne hanno mai abbastanza di questa misteriosa specie aliena. Ispirato a The Mandalorian, questo peluche ufficiale è dotato del logo di Star Wars sulla mano e include una tunica marrone", si può leggere nella descrizione del peluche sul sito online.

Trattandosi di un prodotto su licenza ufficiale, il prezzo con cui viene proposto al pubblico non è dei più accessibili (44 dollari), ma non è neanche così proibitivo, quindi i veri fan del personaggio potrebbero decidere di investire in un soffice Baby Yoda da abbracciare durante le serate invernali, magari di fronte alle nuove puntate di The Mandalorian, in arrivo presumibilmente a fine anno.

Cosa ne pensate? Il design di The Child vi convince? Diteci la vostra nei commenti. Se il pupazzo non dovesse bastare, sappiate che è in arrivo anche altro merchandise legato a Baby Yoda.