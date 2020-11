The Mandalorian, un tenero cocktail di Baby Yoda diventa virale grazie a Jennifer Aniston

In queste ore ha fatto il giro del web un simpaticissimo cocktail dedicato a Baby Yoda, l'adorabile "Bambino" di The Mandalorian che in poco tempo ha conquistato tutti gli amanti di Star Wars (e non solo).

Realizzato da The Vault, un ristorante di Belfast, il drink è diventato virale grazie ad una storia pubblicata da Jennifer Aniston su Instagram. Un'ottimo pubblicità dunque per il locale, la cui creazione è stata potenzialmente vista dagli oltre 35 milioni di utenti che seguono il profilo della star di Friends, che ricordiamo aver firmato l'anno scorso un debutto da record proprio su Instagram.

Il cocktail in questione è composto da Vodka Grey Goose, kiwi pestato, lime fresco e sciroppo di zucchero di canna Demerara. Intervistato da Belfast Live, il co-proprietario del locale Michael Young ha raccontato che l'idea è nata dalla necessità di promuovere il proprio locale in questi tempi incerti a causa della pandemia:

"Cerchiamo sempre di fare cose interessanti con i nostri cocktail per provare a promuoverli, c'è molta concorrenza, quindi proviamo a fare qualcosa di diverso e legarci all'attualità" ha spiegato Young. "Uno dei più recenti che abbiamo fatto è stato il cocktail Blue Planet basato sullo show di David Attenborough, perciò con il ritorno di The Mandalorian abbiamo pensato a questo. Volevamo fare qualcosa di divertente e mantenere questo clima spensierato, anche per lo staff è bello avere dei momenti di luce su cui concentrarsi. Penso che si tratti semplicemente di restare positivi e fare cose di questo tipo per rendere tutto un po' più facile."

