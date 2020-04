The Mandalorian: una teoria collega Ahsoka Tano all'arma di Moff Gideon

La seconda stagione di The Mandalorian presenterà per la prima volta in live action il personaggio di Ahsoka Tano. E dato che mancano solo pochi mesi alla première della seconda stagione dello show appartenente allo Star Wars Universe, i fan stanno già speculando sul ruolo che l'ex padawan avrà all'interno della trama.

L'ultimo episodio della prima stagione si è concluso in grande stile, incuriosendo i fan sul possibile misterioso futuro di Mando, il Bambino e il loro inseguitore, Moff Gideon. Avendolo sconfitto in combattimento, Baby Yoda e Din Djarin hanno lasciato il pianeta Navarro per andare alla ricerca del pianeta natale di Gideon. Sfortunatamente Gideon è sopravvissuto e si è rialzato brandendo la sua Darksaber.



E pare che proprio la Darksaber sia l'arma che Ahsoka Tano cercherà nel corso della seconda stagione di The Mandalorian.

Possibile quindi che il Mandaloriano s'imbatta in Ahsoka alla ricerca del manufatto, per assicurarsi che non cada in mani sbagliate.

Le possibilità dello sviluppo della trama sono moltissime ma diversi fan pensano che un collegamento tra Darksaber e Ahsoka Tano sia possibile.

Nelle settimane scorse diversi appassionati hanno chiesto a gran voce di affidare il ruolo in live action alla doppiatrice, Ashley Eckstein.