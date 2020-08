The Mandalorian: la terza stagione subirà ritardi? Risponde Jon Favreau

Mentre siamo in attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate della serie incentrata sul personaggio di Pedro Pascal, si parla già della terza stagione di The Mandalorian. In particolare Jon Favreau ha rivelato se la pandemia di Coronavirus provocherà dei ritardi sui lavori.

Il creatore della serie di Guerre Stellari ha risposto alle domande dei giornalisti di The Hollywood Reporter, in particolare sul modo in cui è stato organizzato il set della produzione Disney per evitare il diffondersi di contagi tra il cast e la troupe: "Il fatto che il set è molto piccolo aiuta, perché si può limitare più facilmente il numero di persone che ci possono accedere. Molte persone che lavorano lo fanno da remoto da una stanza che chiamiamo il Brian Bar, che è una stanza piena di computer da gaming. Il numero di persone vicino ad una macchina da presa sarà molto minore del solito, inoltre gireremo molte scene all'esterno, fatto che aiuta molto".

Jon Favreau continua poi spiegando come le ultime tecnologie abbiano aiutato molto per rendere più semplice lavorare da remoto: "Stiamo lavorando molto come in una serie animata, ci saranno tante riunioni per gli storyboard, discussioni e scouting in realtà virtuale. Useremo gli stessi strumenti che abbiamo usato ne Il Re Leone e Il Libro della Giungla. Spesso gli attori che vedi sullo schermo non erano sul set di persona".

Purtroppo non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere la terza stagione, nel frattempo vi segnaliamo questo interessante rumor riguardo la presenza di show spin-off di The Mandalorian.